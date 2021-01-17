Украину сегодня накроет длительная магнитная буря. Как уберечься

В Украине будет наблюдаться длительная магнитная буря Фото из открытых источников

Наиболее уязвимыми к магнитным колебаниям являются пожилые и метеочувствительные люди, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями

В воскресенье и после выходных в Украине будет наблюдаться слабая, однако длительная магнитная буря. Метеочувствительные люди в это время могут испытывать скачки давления, шум в ушах, аритмию сердца или психическую неуравновешенность. Об этом сообщает Главком.

В частности, ближайшая геомагнитная активность ожидается в период с воскресенья 17 января по среду 20 января. На эти дни медики советуют не планировать важных дел, хорошо выспаться, питаться и отдыхать.

Кроме того, внимательно за своим состоянием советуют следить людям, имеющим проблемы с давлением, сердцем, а также другие заболевания. Ведь в этот период у них может ухудшиться самочувствие, в частности, есть риск появления мигрени, шума в ушах и повышения давления. Также люди, которые не имеют проблем со здоровьем, в эти дни могут почувствовать усталость, головную боль и бессонницу.

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В связи с этим жителям Украины в период магнитной бури советуют спать не менее 7-8 часов, избегать переутомления, а также жареной и жирной пищи. Кроме этого, рекомендовано гулять на свежем воздухе.

Как сообщали ранее, колебания магнитосферы в Украине ожидаются с воскресенья 17 января по среду 20 января. Наиболее чувствительными к возмущению геомагнитного поля Земли являются пожилые и метеочувствительные люди, беременные, а также лица с хроническими заболеваниями.