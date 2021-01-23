Украину с понедельника засыплет снегом, местами наметет до 20 сантиметров

В Украину вернется снежная погода Фото из открытых источников

В западных регионах синоптики прогнозируют метели, снежные заносы и гололедицу

В Украине в субботу и воскресенье пройдут небольшие дожди, однако с понедельника, 25 января, несколько областей заметет снегом, местами высота снежного покрова составит до 20 сантиметров. Об этом сообщают пресс-службы Укргидрометцентра и ГСЧС.

Отмечается, что 23 и 24 января преимущественно во всех регионах, кроме востока, пройдут небольшие и умеренные дожди. 25 января в западных областях ожидается дождь с мокрым снегом. В Карпатском регионе в воскресенье синоптики прогнозируют значительный дождь. Однако, в понедельник в регион вернутся сильный снег и метели, местами снежные заносы, на дорогах возможна гололедица.

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В Ивано-Франковской ожидается образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров. В связи с этим там объявили и уровень опасности (желтый).

В западных и южных областях 25 января местами ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха 23-25 января в Украине составит от -1 до +5 градусов ночью и от +2 до +9 градусов днем.

Напомним, недавно синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в феврале. Ожидается, что последний месяц зимы отметится более теплой погодой, однако в первой половине февраля все же придет похолодание.