Украину продолжает засыпать снегом: На каких дорогах ограничено движение транспорта

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Сейчас ограничено движение транспорта в Николаевской области на дороге М-13 Кропивницкий – Платоново

Вследствие ухудшение погодных условий в Украине ограничили движение транспорта на ряде дорог. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В частности, в Одесской области запрещено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах М-15 Одесса – Рени и М-16 Одесса – Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

В то же время сейчас ограничено движение транспорта в Николаевской области на дороге М-13 Кропивницкий – Платоново.

В ведомстве также предупредили, что на автодороге М-05 Киев – Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка – Ревова (пробка примерно в 30 км).

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Напомним, сегодня, 29 января, в Украине начнутся снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -6 градусов. В частности, снег сегодня укроет северные, а также Львовскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Полтавскую области.