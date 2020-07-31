Украину поделили на четыре зоны: Список регионов и ограничений

Карантин в Украине EPA

В каждой зоне будут действовать определенные карантинные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации

В пятницу, 31 июля, в Украине были установлены новые уровни эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 - "красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый". Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Так, регионы Украины были разделены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации там, каждая из которых предусматривает введение определенных карантинных ограничений.

"Красная зона":

Луцк;

Тернополь;

Кицманский район Черновицкой области.

В этих регионах запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений и деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. Также добавляются ограничения из "оранжевой зоны".

"Оранжевая зона":

Ивано-Франковск;

Львов;

Бережаны Тернопольской области;

Луцкий и Любешовский районы Волынской области;

Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

Николаевский, Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;

Бучачский район Тернопольской области.

В частности, здесь запрещена деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы и тому подобное), кроме отелей. Также не разрешена деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время. Кроме этого, под запрет попали плановые госпитализации в больницах, спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры. В этой зоне также не будет действовать прием новых смен в детские лагеря. Вместо этого введены ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

"Желтая зона":

Винница;

Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;

Нововолынск, Гороховский, Кверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы Волынской области;

Житомир;

Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;

Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области;

Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чортковский районы Тернопольской области;

Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

В этой зоне запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно. Кроме этого, граждане должны находиться в общественных зданиях в масках или респираторах. Проведение массовых мероприятий разрешается при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров. Работа кинотеатров разрешена с заполненностью на 50 процентов. Перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Телеграмм-канал Олега Немчинова

Телеграмм-канал Олега Немчинова

Заметим, решение начнет работать с 3 августа. Однако, данные будут обновляться еженедельно по пятницам и набирать силу с понедельника следующей недели.

К слову, в каждой зоне будут действовать определенные карантинные ограничения, которые соответствуют различным уровням эпидемиологической ситуации.

Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 1 августа в Украине адаптивный карантин будет работать по новой схеме: будет выделено четыре "цветные" зоны, в зависимости от распространения коронавируса. Однако, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд, карантин усилят.