Украину перед Рождеством накроет магнитная буря: Как защититься от негативного влияния
Жители страны могут чувствовать головокружение, боль в теле и обострение хронических болезней
В Украине перед рождественскими праздниками ожидается волнения геомагнитного поля Земли (магнитные бури), что может отобразиться на самочувствии отдельных людей. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, незначительная магнитная буря ожидается в среду, 6 января. Следующие колебания магнитосферы прогнозируют с воскресенья 17 января по среду 20 января. В этот период некоторые жители страны могут почувствовать ухудшение самочувствия. В частности, наиболее чувствительными к волнению геомагнитного поля Земли являются пожилые и метеочувствительные люди, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Во время магнитных бурь у них могут появится следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- боль в спине, шее, мышцах, суставах;
- покраснение глаз;
- сонливость или бессонница;
- раздражительность, плаксивость;
- боли в сердце, обострение хронических болезней.
Чтобы уменьшить негативное влияние волнений на организм, необходимо соблюдать ряд правил:
- в день повышения активности ложитесь пораньше спать;
- избегайте стресса;
- пейте больше воды и зеленого чая;
- откажитесь от кофе, энергетиков, алкоголя, сигарет, жирной и жареной пищи;
- проводите больше времени на свежем воздухе.
В случае ухудшения самочувствия рекомендовано, по возможности, взять больничный и обратиться к врачу.
Напомним, несколько недель назад Землю накрыло мощной магнитной бурей, в связи с чем у некоторых людей ухудшилось самочувствие. По обновленным прогнозам, это был сильнейший геомагнитный шторм декабря.