Украину перед Рождеством накроет магнитная буря: Как защититься от негативного влияния

В Украине ожидаются магнитные бури в январе kp.ua

Жители страны могут чувствовать головокружение, боль в теле и обострение хронических болезней

В Украине перед рождественскими праздниками ожидается волнения геомагнитного поля Земли (магнитные бури), что может отобразиться на самочувствии отдельных людей. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, незначительная магнитная буря ожидается в среду, 6 января. Следующие колебания магнитосферы прогнозируют с воскресенья 17 января по среду 20 января. В этот период некоторые жители страны могут почувствовать ухудшение самочувствия. В частности, наиболее чувствительными к волнению геомагнитного поля Земли являются пожилые и метеочувствительные люди, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Во время магнитных бурь у них могут появится следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

боль в спине, шее, мышцах, суставах;

покраснение глаз;

сонливость или бессонница;

раздражительность, плаксивость;

боли в сердце, обострение хронических болезней.

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Чтобы уменьшить негативное влияние волнений на организм, необходимо соблюдать ряд правил:

в день повышения активности ложитесь пораньше спать;

избегайте стресса;

пейте больше воды и зеленого чая;

откажитесь от кофе, энергетиков, алкоголя, сигарет, жирной и жареной пищи;

проводите больше времени на свежем воздухе.

В случае ухудшения самочувствия рекомендовано, по возможности, взять больничный и обратиться к врачу.

Напомним, несколько недель назад Землю накрыло мощной магнитной бурей, в связи с чем у некоторых людей ухудшилось самочувствие. По обновленным прогнозам, это был сильнейший геомагнитный шторм декабря.