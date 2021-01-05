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Украину перед Рождеством накроет магнитная буря: Как защититься от негативного влияния

В Украине ожидаются магнитные бури в январе kp.ua

Жители страны могут чувствовать головокружение, боль в теле и обострение хронических болезней

В Украине перед рождественскими праздниками ожидается волнения геомагнитного поля Земли (магнитные бури), что может отобразиться на самочувствии отдельных людей. Об этом сообщает УНИАН

Как отмечается, незначительная магнитная буря ожидается в среду, 6 января. Следующие колебания магнитосферы прогнозируют с воскресенья 17 января по среду 20 января. В этот период некоторые жители страны могут почувствовать ухудшение самочувствия. В частности, наиболее чувствительными к волнению геомагнитного поля Земли являются пожилые и метеочувствительные люди, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Во время магнитных бурь у них могут появится следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • боль в спине, шее, мышцах, суставах;
  • покраснение глаз;
  • сонливость или бессонница;
  • раздражительность, плаксивость;
  • боли в сердце, обострение хронических болезней.

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Чтобы уменьшить негативное влияние волнений на организм, необходимо соблюдать ряд правил:

  • в день повышения активности ложитесь пораньше спать;
  • избегайте стресса;
  • пейте больше воды и зеленого чая;
  • откажитесь от кофе, энергетиков, алкоголя, сигарет, жирной и жареной пищи; 
  • проводите больше времени на свежем воздухе. 

В случае ухудшения самочувствия рекомендовано, по возможности, взять больничный и обратиться к врачу. 

Напомним, несколько недель назад Землю накрыло мощной магнитной бурей, в связи с чем у некоторых людей ухудшилось самочувствие. По обновленным прогнозам, это был сильнейший геомагнитный шторм декабря.

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