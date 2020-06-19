Украину ожидает социальный взрыв льготников, – экс-нардеп

Народный депутат VIII созыва Сергей Мельничук Скриншот видео

А бывший глава МОЗ предупредил о вероятности "медицинского" Майдана

В Украине может произойти социальный взрыв с участием тех граждан, которые имеют право на льготы.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат VIII созыва Сергей Мельничук.

"То, что происходит сейчас на рынке энергетики, потихоньку идет в общество, и осень покажет, когда первые платежки зимние пойдут. Но уже льготники, которые получали льготы – я имею в виду чернобыльцы, АТОшники и так далее, которые имели и проезд, и другие льготы на газ, на электричество. Они эти льготы якобы монетизировали, и уже проблема становится, что АТОшники или льготники, из одного города переезжая в другой город, не имеют тех льгот, что им не дают весь пакет льгот, который они заслужили. Их обрезают, эти льготы. Я так думаю, что в ближайшее время ждите социального взрыва именно льготников. Не только АТОшников – всех", – прогнозирует Сергей Мельничук.

Как добавил бывший нардеп и министр здравоохранения Украины в 2014 году Олег Мусий, что из-за медреформы в Украине готовится и "медицинский" Майдан.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ситуация с безработицей сложная, поскольку в стране зарегистрировано более полумиллиона безработных.

Ранее сообщалось, что количество официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 20 мая 2020 года составила 501 тыс. лиц, что является на 64% или на 196 тысяч больше, чем в этот день прошлого года.