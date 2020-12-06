Украину накрывает антициклон: Прогноз погоды на начало следующей недели

В большинстве регионов Украины будет солнечно днем и холодно ночью

Pixabay.com

В Украину идет антициклон, в результате чего солнечная погода в начале следующей недели, 7 декабря, охватит большую часть территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Отмечается, что завтра, 7 декабря, в подавляющем большинстве украинских регионов будет солнечно, но на крайнем западе и юге Украины, кроме Запорожья, небо затянуто облаками. При этом облака могут дотянуть до Кировоградской и захватить южные районы Днепропетровской областей.

В связи с этим в Украине будет преобладать сухая погода, но ожидают и небольшие осадки в южной части Украины.

Прогноз погоды на 7 декабря 2020 года Укргідрометцентр

Что касается температуры воздуха, то ближайшей ночью в Украине ожидается от 6 до 12 градусов ниже нуля, а на востоке – до 14 градусов мороза. В то же время на юге и западе предполагается от 0 до -6 градусов по Цельсию.

В понедельник днем температура воздуха составит 0-4 градуса мороза. В южных и западных областях – около нуля, а в Крыму и на Закарпатье – от 2 до 7 градусов с отметкой "+".

В столице в понедельник ожидается ветреным и солнечным. Ночью прогнозируют от 7 до 9 градусов мороза (на окраинах – до -10 по Цельсию), а днем – от -2 до -4 градусов.

Как сообщают в Укргидрометцентре, в ближайшие дни на украинских дорогах ожидается гололедица.

Во вторник и среду, 8-9 декабря, синоптики прогнозируют морозную погоду. В частности, 8 декабря ночью предусматривают от + 1 градуса на Закарпатье до 13 градусов мороза на Луганщине. Днем температура воздуха в Украине в среднем будет колебаться от 0 до -6 градусов по Цельсию. Теплее всего будет на западе и юге. При этом во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях прогнозируют осадки.

Прогноз погоды на 8 декабря 2020 года Укргідрометцентр

Прогноз погоды на 9 декабря 2020 года Укргідрометцентр

В среду, 9 декабря температура воздуха в большинстве регионов существенно не изменится. Однако осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируют на юге и в Крыму.

На Киевщине 8-9 декабря синоптики прогнозируют холодную погоду без осадков. Температура ночью составит от -5 до -10 градусов по Цельсию, а днем – до 5 градусов мороза.

Новости по теме: Перепады температур и метели: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на первый месяц зимы

Напомним, недавно народный синоптик Владимир Деркач заявил, что погода в Украине в декабре 2020 года будет удивлять. По его словам, первая декада месяца будет холодной, а в середине декабря ожидается потепление.