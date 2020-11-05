Украину накроют дожди: Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Фото из открытых источников

На западе ожидается + 6...+13 градусов днем, ночью + 3...+7

Сегодня, 5 ноября, на западе, центре и юге Украины ожидаются осадки, температура воздуха прогреется до +14 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, дожди накроют Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Волынскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области.

На западе ожидается +6...+13 градусов днем, ночью +3...+7.

В северных и центральных регионах столбик термометра покажет днем +7...+11 градусов, ночью +3...+7.

На востоке и юге температура будет колебаться от +7 до +15 градусов днем, ночью +3...+8.

Укргідрометцентр

В Киеве и области дождливо. Температура воздуха днем будет в пределах +6...+10, а ночью +2 ...+6.

Укргідрометцентр





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Напомним, по прогнозам синоптиков, среднемесячная температура в ноябре на территории страны ожидается в пределах 1-8° тепла, в горах — 0-3° тепла. Абсолютный минимум — 15-24° мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами 25-31° мороза, на юге Крыма и Одесской области 8-13° мороза.