Украинскую границу для иностранцев закроют раньше, чем планировали

Гражданам других стран запретят въезд уже завтра, 28 августа

Украинские границы для иностранцев закроют на сутки раньше Фото из открытых источников

Правительство решило закрыть украинскую границу для въезда иностранцев с полуночи 28 августа, то есть на сутки раньше, чем было запланировано ранее. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в Telegram.

Отмечается, что запрет будет действовать до полуночи 28 сентября. Соответственно, правительство решило подвинуть сроки действия ограничения и сместило их на сутки.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство закрыло границы на въезд иностранных граждан до 28 сентября. В то же время, ограничения не будут касаться иностранцев, имеющих разрешения на проживание в Украине или следующих транзитом.

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Сегодня, 27 августа, в Гостуризме заявили, что полный запрет иностранцам въезжать в Украину может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая уже пострадала от последствий пандемии коронавируса. Там предложили запретить въезд в Украину только тем иностранцам, которые являются гражданами государств со значительным распространением коронавируса, то есть из "красной" зоны.