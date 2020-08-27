Украинскую границу для иностранцев закроют раньше, чем планировали
Гражданам других стран запретят въезд уже завтра, 28 августа
Правительство решило закрыть украинскую границу для въезда иностранцев с полуночи 28 августа, то есть на сутки раньше, чем было запланировано ранее. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в Telegram.
Отмечается, что запрет будет действовать до полуночи 28 сентября. Соответственно, правительство решило подвинуть сроки действия ограничения и сместило их на сутки.
Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство закрыло границы на въезд иностранных граждан до 28 сентября. В то же время, ограничения не будут касаться иностранцев, имеющих разрешения на проживание в Украине или следующих транзитом.
Сегодня, 27 августа, в Гостуризме заявили, что полный запрет иностранцам въезжать в Украину может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая уже пострадала от последствий пандемии коронавируса. Там предложили запретить въезд в Украину только тем иностранцам, которые являются гражданами государств со значительным распространением коронавируса, то есть из "красной" зоны.