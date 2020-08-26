Украинское приложение Reface вышло на первое место в AppStore в США

Сервис украинских разработчиков обогнал даже Netflix и TikTok

Приложение Reface Фото из открытых источников

Украинское приложение Reface обошло все популярные развлекательные сервисы и заняло первое место в американском AppStore. Об этом сообщил один из руководителей компании-разработчика RefaceAI Олесь Петров в Фейсбук.

Отмечается, что приложение возглавило рейтинг магазина в категории "Развлечения", обойдя TikTok и Netflix. Сейчас известно, что программа занимает второе место в списке всех приложений на AppStore, уступая лишь сервису для онлайн-встреч Zoom.

Справка

Reface - это приложение, которое позволяет заменять лицо на фото и видео. Проект принадлежит украинскому стартапу RefaceAI. Программа предназначена для того, чтобы на основе искусственного интеллекта менять лица людей с сохранением их мимики. Однако, интернет-пользователи довольно часто используют приложение для создания дипфейков.

Новости по теме: Минюст запустил приложение, которое может заменить юриста

Напомним, недавно социальная сеть Instagram запустила свой аналог TikTok - приложение Reels, которое предназначено для создания коротких развлекательных видео. Пользователи приложения смогут записывать и редактировать 15-секундные мультиклипные видео с аудио, эффектами и творческими инструментами.