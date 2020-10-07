Украинский Sotheby's: На Prozorro впервые выставили полотна украинских художников

Сейчас на продажу выставлены два полотна

Полотна украинских художников PROZZORO Продажи

На торговой площадке Prozorro.Продажи впервые выставлены полотна украинских художников. Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.

"Впервые на аукционы Prozorro.Продажи выставили необычайные полотна украинских художников: "Хутор" Сергея Васильковского и "Девушка в белом костюме" Лазаря Воловика", - отметили в Prozorro.Продажи.

Как отмечается, начали этот проект Национальная Электронная Биржа и Международный фонд "Империя искусств".

Полотна украинских художников PROZZORO Продажи

По словам генерального директора Фонда Юлии Коломиец, прозрачная система электронных аукционов выбрана не просто так.

"Через Prozorro.Продажи уже реализованы лоты на сумму 30 млрд грн, а участие в торгах приняли более 22 тысяч человек. Кроме того, мы видим, что именно в этой системе есть хорошая конкуренция, которая соответственно влияет на цену продажи. Уверены, что на прозрачном аукционе государственного значения нам удастся продать эти произведения искусства по лучшей цене", - отметила она.

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Ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" будет реализовывать списанное имущество предприятий через электронную площадку ProZorro.Продажи.