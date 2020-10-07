Украинский Sotheby's: На Prozorro впервые выставили полотна украинских художников
Сейчас на продажу выставлены два полотна
На торговой площадке Prozorro.Продажи впервые выставлены полотна украинских художников. Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.
"Впервые на аукционы Prozorro.Продажи выставили необычайные полотна украинских художников: "Хутор" Сергея Васильковского и "Девушка в белом костюме" Лазаря Воловика", - отметили в Prozorro.Продажи.
Как отмечается, начали этот проект Национальная Электронная Биржа и Международный фонд "Империя искусств".
По словам генерального директора Фонда Юлии Коломиец, прозрачная система электронных аукционов выбрана не просто так.
"Через Prozorro.Продажи уже реализованы лоты на сумму 30 млрд грн, а участие в торгах приняли более 22 тысяч человек. Кроме того, мы видим, что именно в этой системе есть хорошая конкуренция, которая соответственно влияет на цену продажи. Уверены, что на прозрачном аукционе государственного значения нам удастся продать эти произведения искусства по лучшей цене", - отметила она.
Ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" будет реализовывать списанное имущество предприятий через электронную площадку ProZorro.Продажи.