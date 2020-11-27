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Украинский шахматист получил предложение от Netflix на съемку в сериале "Ход королевы"

Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам Василий Иванчук Фото из открытых источников

Украинцу предлагали сыграть одну из ключевых ролей

Команда самого популярного сериала Netflix "Ход королевы" предлагала шахматисту из Львова, чемпиону мира по блицу и быстрым шахматам Василию Иванчуку участие в проекте. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода". 

По словам украинца, его рассматривали на роль российского гроссмейстера Василия Боргова, который в финальном эпизоде сериала встречается с главной героиней, шахматисткой Элизабет Хармон. Однако несмотря на желание и интерес Иванчука, роль ему так и не досталась.

"Мне написали на мейл, что вот есть такое предложение – сыграть роль Боргова. Выяснил, что компания солидная, что действительно готовится такой фильм. Тогда написал - что вы конкретно предлагаете? Я должен знать более или менее объем работы. Прошла, возможно, неделя между тем, как я получил письмо и ответил на него. И они ответили – извините, мы уже нашли другого актера на эту роль", – отметил шахматист.

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Следует заметить, что на этом участие Иванчука в проекте не закончилась, ведь тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который был консультантом создателей сериала, решил положить в основу финальной партии всего сериала реальный шахматный поединок.

Речь идет о встрече Василия Иванчука и американского шахматиста Патрика Вольфа, которую они сыграли в 1993 году, тогда партия закончилась ничьей.

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Напомним, ранее американская стриминговая компания Netflix назвала новый самый популярный сериал этого года, им стал "Ферзевый гамбит" или, в другом переводе, "Ход королевы". 

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