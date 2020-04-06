Украинский курсант стал лучшим международным студентом Королевской академии Великобритании

Украинец представлял Королевскую академию на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу

Курсант из Одесской военной академии Антон Совенко стал лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандгерст. Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине в Facebook.

"Второй год подряд украинские курсанты получают особые знаки отличия Королевской академии сухопутных войск Великобритании в г. Сандгерст. Так, в этом году Антон Совенко из Военной академии в Одессе получил награду лучшего зарубежного выпускника по показателям военной, академической и практической подготовки", - говорится в сообщении.

Молодой человек представлял Королевскую академию Сандгерст на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу.

Как известно, в прошлом 2019 году Артем Бараненко, курсант Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, получил "Саблю лучшего зарубежного выпускника" Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсте. Он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в стенах этого заведения. Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года.

Ранее сообщалось, что украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с писателем Стивеном Кингом, выкупив за 1 доллар права на экранизацию его рассказа "Велотренажер" (2008) в рамках программы Dollar Baby.