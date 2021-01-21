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Украинский геном имеет 13 млн вариантов, - ученые

Фото из открытых источников

Ученый рассказал, что несмотря на самую большую площадь страны в Европе, Украину обходили в сфере генетических исследований

Изучив украинский геном исследователи пришли к выводам, что он имеет 13 млн генетических вариантов. Об этом заявил генетик Тарас Олексик в интервью "Укринформу".

"Мы научно доказали, обнаружив в исследовании генетического разнообразия украинцев 13 миллионов генетических вариантов, почти 500 тысяч из которых ранее были абсолютно новые и никем не задокументированы, что на генетической карте Европы украинцы лежат отдельно", - сказал Олексюк.

В то же время ученый рассказал, что несмотря на самую большую площадь страны в Европе, Украину обходили в сфере генетических исследований. 

Важность своих выводов относительно многообразия гена украинцев он видит в медицинской сфере. В частности, для изготовления лекарственных средств.

"То есть, для фармкомпаний мы примерно такие, как французы, но на 20% другие... Поэтому и лекарства для нас нужны "на 20% другие". До сих пор было несправедливостью для нашего народа, потому что в других регионах мира медицина идет вперед и базируется на данных генетических исследований, а у нас не с чем было работать. Вот сейчас есть", - добавил Олексик.

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Напомним, ранее украинские археологи нашли на берегу Днестра в Черновицкой области зуб мамонта возрастом около 300 тысяч лет.

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