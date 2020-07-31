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Украинским пенсионерам старше 75 лет повысят сумму выплат в следующем году, - Лазебна

Марина Лазебная Фото из открытых источников

Пенсионерам старше 75 лет выплатят 500 грн

Пенсионерам старше 75 лет повысят сумму выплат в следующем году. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила министр социальной политики Марина Лазебная, отвечая на вопрос, когда пенсионерам старше 75 лет выплатят 500 грн.

"Мы работаем над этим вопросом. Первый шаг мы сделали для 80+, это поручение президента Украины. И в следующем году будет обязательно сделано повышение, это будет адресное повышение для категории 75+ пенсионеров", - сказала Марина Лазебная.

Лазебная также заверила, что это будет ежемесячная надбавка к пенсии.

Также известно, что уже с января минимальная пенсионная выплата-гарантия повысится до 2400 грн, а с июля - до 2600 грн. Такое повышение ожидают пенсионеры в возрасте 65 лет, у кого есть стаж для женщины 30 лет, для мужчины - 35 лет. 

Кроме того, в марте запланирована плановая индексация для всех пенсионеров.

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Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила о начале выплаты проиндексированных пенсий 8,4 миллиона пенсионеров, что было инициативой президента.

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