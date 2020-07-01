Украинских водителей предупредили о новых штрафах
За вождение в нетрезвом состоянии придется отвечать по уголовному кодексу
В ближайшее время, если человек сядет за руль в состоянии алкогольного опьянения, на него ждет увеличенный штраф. Новые правила начнут действовать уже 1 июля. Об этом сообщает Hyser.
За вождение в нетрезвом виде теперь придется отвечать по уголовному кодексу, а не по административным. В то же время, штрафы за пьяное вождение вырастут.
Кроме этого, известно, что в силу должен вступить законопроект № 7279-д. Данный законопроект был принят депутатами еще два года назад - в 2018. Набрать свою законную силу документ должен был еще в январе этого года, но в силу ряда причин ее старт был перенесен на 1 июля 2020 года.
Теперь уголовной ответственностью будут наказываться следующие нарушения:
- Водитель, который сел за руль будучи под действием алкоголя или наркотиков. Также к ответственности будут привлекать водителей, находящихся под действием лекарственных препаратов.
- За передачу управления автомобилем человеку, который находится в неадекватном состоянии (человек под действием наркотиков, алкоголя, сильнодействующих препаратов).
- Отказ водителя, который находится за рулем, пройти медицинский осмотр.
- Ситуация, когда водитель решил принять запрещенные препараты или алкоголь уже после того, как совершено ДТП и его остановили патрульные полицейские.
На данный момент в законодательстве прописано, что допустимым количеством алкоголя в крови 0,2 промилле.
Кроме уголовной ответственности, уже с начала этого месяца серьезно увеличатся штрафы за вождение в пьяном виде.
Если человек нарушил впервые, то его могут оштрафовать на сумму от 17 000 грн до 34 000 грн. В случае, если человек нарушил второй раз (за последний год), то ему грозит штраф 51 000 грн. Также, в зависимости от ситуации, водителя могут лишить прав на 3 года.
Раньше штраф был 10 200 гривен. Если человек нарушал еще раз в течение 365 дней, то сумма штрафа возрастала до 20 400 гривен, а также его лишали прав на три года.
Теперь кроме штрафов водитель может получить еще и судимость.
Напомним, Министерство внутренних дел подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч.