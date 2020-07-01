Украинских водителей предупредили о новых штрафах

Автомобильная дорога. Фото GettyImages/Global Images Ukraine

За вождение в нетрезвом состоянии придется отвечать по уголовному кодексу

В ближайшее время, если человек сядет за руль в состоянии алкогольного опьянения, на него ждет увеличенный штраф. Новые правила начнут действовать уже 1 июля. Об этом сообщает Hyser.

За вождение в нетрезвом виде теперь придется отвечать по уголовному кодексу, а не по административным. В то же время, штрафы за пьяное вождение вырастут.

Кроме этого, известно, что в силу должен вступить законопроект № 7279-д. Данный законопроект был принят депутатами еще два года назад - в 2018. Набрать свою законную силу документ должен был еще в январе этого года, но в силу ряда причин ее старт был перенесен на 1 июля 2020 года.

Теперь уголовной ответственностью будут наказываться следующие нарушения:

Водитель, который сел за руль будучи под действием алкоголя или наркотиков. Также к ответственности будут привлекать водителей, находящихся под действием лекарственных препаратов.

За передачу управления автомобилем человеку, который находится в неадекватном состоянии (человек под действием наркотиков, алкоголя, сильнодействующих препаратов).

Отказ водителя, который находится за рулем, пройти медицинский осмотр.

Ситуация, когда водитель решил принять запрещенные препараты или алкоголь уже после того, как совершено ДТП и его остановили патрульные полицейские.

На данный момент в законодательстве прописано, что допустимым количеством алкоголя в крови 0,2 промилле.

Кроме уголовной ответственности, уже с начала этого месяца серьезно увеличатся штрафы за вождение в пьяном виде.

Если человек нарушил впервые, то его могут оштрафовать на сумму от 17 000 грн до 34 000 грн. В случае, если человек нарушил второй раз (за последний год), то ему грозит штраф 51 000 грн. Также, в зависимости от ситуации, водителя могут лишить прав на 3 года.

Раньше штраф был 10 200 гривен. Если человек нарушал еще раз в течение 365 дней, то сумма штрафа возрастала до 20 400 гривен, а также его лишали прав на три года.

Теперь кроме штрафов водитель может получить еще и судимость.

Напомним, Министерство внутренних дел подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч.