Украинских ученых, которые разработали тесты на COVID-19, отправили в неоплачиваемый отпуск

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Решение об отпуске было принято за недостаточного финансирования

Сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, которые создали тесты для выявления коронавируса, в разгар пандемии отправили в отпуск за свой счет. Об этом сообщила сотрудник института, доктор биологических наук Оксана Пивень Facebook.

По ее словам, такое решение было принято в связи с нехваткой финансирования.

"И ситуация с отпусками за свой счет, или перехода учреждения на 3 или 4 рабочих дня (потому что не хватает средств на оплату труда), не является чем-то новым. Это хорошая ежегодная традиция. Однако, в прошлые годы вируса не было, метеорит на Украину не падал, поэтому астрологи были и есть популярнее чем астрофизики", - отметила Оксана Пивень.

Кроме этого, ученый отметила, что только во время пандемии коронавируса нардепы, чиновники и простые украинцы вспомнили, что в стране есть наука, в которую государство почти не вкладывает деньги.

К слову, в предыдущей публикации Оксана Пивень раскритиковала привезенные в Украину 250 тысяч тестов из Китая.

"Анонсированные господином президентом тесты приехали, правда не для ПЦР-диагностики (полимеразной цепной реакции), а на антитела. И не 10 млн, а 250 тысяч штук. Немного не то и немного не так, ошибся, с кем не бывает, хотел же приятное сделать народу. Зато 10 ИВЛ приехали из Китая! Ой, нет, не ИВЛ, а 11 амплификаторов (это специальные машины, чтобы ПЦР проводить и выявлять присутствие генома вируса у пациентов)", - написала ученый.

Кроме этого, в комментарии к публикации Оксана подчеркнула, что ученые её Института уже успели разработать свою тест-систему для выявления коронавируса.

"Мы все дружно за свой счет в отпуске до конца месяца. Тест-система (украинских производителей - ред.) разработана, валидирована и зарегистрирована, все что могу сказать", - добавила Петух.

Напомним, накануне в аэропорт "Борисполь" из китайского города Гуанчжоу прибыл самолет с партией тестов для выявления коронавирусной инфекции и другими средствами для борьбы с распространением COVID-19.