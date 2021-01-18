Украинские звезды спели на приеме у Лукашенко, а тот вручил им ордена

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Ирина Билык и Элина Иващенко выступили на праздничном концерте 16 января вместе со звездами российской эстрады

На новогодний праздник к Александру Лукашенко в Минск поехали две украинские певицы – Ирина Билык и Элина Иващенко. Они выступили на праздничном концерте 16 января вместе со звездами российской эстрады, а также получили из рук Лукашенко ордена. Об этом сообщила пресс-служба Фонда культурной солидарности Беларуси в Facebook.

"На новогоднем приеме Лукашенко выступили и украинские певцы: Элина Иващенко и народная артистка Украины Ирина Билык", - сказано в сообщении.

На старанавагоднім прыёме Лукашэнкі выступалі і украінскія спявачкі: Эліна Івашчанка і народная артыстка Украіны Ірына Білык. Опубликовано BCSF/Belarusian Culture Solidarity Foundation Понедельник, 18 января 2021 г.

В свою очередь, издание Reformation сообщает, что на этом приеме также выступили звезды российской эстрады – Стас Михайлов, Валерий Сюткин, Зара. Также был замечен экс-солист ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок.

Стоит отметить, что исполнители сначала начали публиковать фото с мероприятия, но затем их удалили или заблокировали возможность просматривать и комментировать.

Известно, что концерт прошел в стиле "Вечера на хуторе близ Диканьки", и во время приема Александр Лукашенко раздал участникам концерта ордена, медали и благодарности.

Справка:

Ирина Билык - заслуженная и народная артистка Украины. А Элина Иващенко - победительница нескольких вокальных шоу в Украине, в частности – "Голос. Дети" в 2016 году, "Х-фактор" в 2019 году, "Черноморские игры" в 2018 году и "Славянский базар" в 2020 году.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на непризнание результатов выборов президента Беларуси. Он считает, что инициативу для этого должна проявить украинская сторона.