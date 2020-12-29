Украинские выпускники за хорошо сданное ВНО получат по 5 тысяч гривен

Чтобы получить денежное вознаграждение от государства, выпускнику надо сдать ВНО на "отлично" Фото из открытых источников

Денежные вознаграждения, предусмотрены для выпускников, которые сдадут ВНО на 200 баллов

Кабинет Министров Украины поддержал президентский проект указа о предоставлении премий в размере 5 тысяч грн украинским выпускникам, которые сдадут Внешнее независимое оценивание на максимальный балл. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Отметим, что 28 декабря 2020 года Кабинет Министров Украины одобрил проект Указа Президента Украины о Премии участникам Внешнего независимого оценивания, которые получили полное общее среднее образование и получили максимальное количество баллов по результатам ВНО. Согласно Регламенту КМУ, проект указа будет передан на подпись Президенту Украины", - говорится в сообщении.

Всего предусмотрено 20 ежегодных премий от государства в размере 5 тысяч гривен, которые будут выплачиваться одноразово. Чтобы получить денежное вознаграждение, необходимо иметь 200 баллов на ВНО по двум и более предметам.

По словам главы МОН Сергея Шкарлета, такие материальные поощрения для поступающих призваны поддерживать одаренных детей. Таким образом они покажут высокий уровень образования в стране и повысят авторитет Украины на международной арене.

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Ранее сообщалось, что Шкарлет планирует реформировать традиционное ВНО. Он предлагает дополнительно ввести тестирование, похожее на тест на определение IQ, который будет определять способности будущего студента к обучению.