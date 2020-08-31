Украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность Маркива, – Аваков

По словам министра, правоохранители нашли бывшего пресс-секретаря "народного мэра" Славянска

Арсен Аваков МВД Украины



Украинское следствие нашло ряд важных свидетелей, которые дают показания, из которых четко видна невиновность заключенного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Аресен Аваков во время брифинга.

По словам Авакова, правоохранители нашли свидетелей, важных для установления картины гибели журналистов. В частности, речь идет о женщине, которая работала пресс-секретарем так называемого "народного мэра" Славянска Вячеслава Пономарева. Аваков сообщил, что она контактировала с погибшими фотокорреспондентом Андреа Рокелли и его переводчиком Андреем Мироновым во время их поездки в так называемую "ДНР". Эта свидетельница несколько лет живет в Италии, и поэтому по запросу суда может дать показания.

Кроме того, министр напомнил, что итальянский суд рассмотрит апелляционную жалобу нацгвардейца Виталия Маркива через месяц. В то же время, Аваков назвал "абсурдным" обвинение украинского военного в убийстве журналистов на Донбассе в 2014 году.

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Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел разговор с осужденным в Италии военнослужащим Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым. В частности, они обсудили подготовку к заседанию апелляционного суда относительно его приговора, который состоится 28 сентября в Милане.