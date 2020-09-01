Украинские школы готовы к дистанционному обучению на случай большой волны COVID-19, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

В то же время президент согласился, что ничто не может заменить " живую школу"

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские школы готовы к обучению в формате онлайн, если в стране будет большая волна коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал во время встречи со СМИ в Полтавской области, сообщает Украинская правда. Жизнь.

"Я понимаю, что школа онлайн – это не выход, потому что для детей главное – это общение, это диалог и это действительно ощущение свободы. Именно такой свободе и общению ты можешь научиться только в школе. И лучше, я уверен, знания воспринимаются, когда ты видишь учителя, когда учитель к тебе подходит. Заменить живую школу на школу онлайн невозможно. Хотя мы готовы к такому формату, если будет большая волна COVID-19", – сказал Зеленский.

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Кроме этого, президент подчеркнул, что Украина одной из первых в Европе показала, "что такое школа онлайн".

"Мы экспериментировали, одни из первых в Европе показали, что такое школа онлайн, она у нас работает, и школа TV. Почему мы делать TV, потому что, к сожалению, в отличие от некоторых или многих стран, интернета у нас в селах нет пока что. Но мы тоже занимаемся этой программой", – отметил Зеленский.

Напомним, накануне заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест заявил, что в Украине более 6 тыс. школ не имеют подключения к интернету, из-за чего возникают проблемы при переходе учебного заведения на дистанционное обучение.