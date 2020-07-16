Украинские румыны пожаловались Бухаресту на админреформу и "принудительную украинизацию"

Фото из открытых источников

В Черновицкой области 12,5% населения называют себя этническими румынами

Национальный совет румын в Украине направил обращение к властям Румынии о нарушении прав их общины на образование на родном языке и проекты административной реформы. Об этом сообщает румынская служба Радио Свобода.

Согласно сообщению, обращение совета направили до парламентских комитетов и правительственных институтов, которые занимаются румынами за рубежом, а также внешней политикой, руководителей парламента, премьера и президента.

По словам авторов обращений, румыны, которых в Украине насчитывается около 500 тысяч и которые являются второй нацменьшинством после русской, "поддаются хорошо организованному систематизированному процессу принудительной украинизации" во "всех сферах государственной политики".

Прежде всего, речь идет о якобы нарушении права украинских румын на образование на родном языке, а также о рисках проектов административной реформы в Черновицкой области. Сейчас румынская община компактно проживает в четырех из 11 районов области, однако после реформы область поделят на 3-4 макрорегионы, а румыны в них составят около 10% населения.

Также украинские румыны убеждены, что это приведет к потере их представителя в Верховной Раде, а также к уменьшению представительства на местном уровне. Таким образом они не смогут защищать свои права на образование, использование родного языка и национальную идентичность.

Как отмечается, соседнее государство критикуют за недостаточное отстаивание интересов румынской общины в Украине, имея в виду защиту интересов на уровне двусторонних отношений, и так и не открытый Румынский культурный институт.

В частности, громада просит Румынию достичь с Украиной договоренностей подобно украино-венгерских о сохранении родного языка в школах венгерской общины и украино-болгарских о поддержке единства болгарской общины в территориально-административной реформе.

Новости по теме: Украина и Болгария решили конфликт по Болградскому району

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии.