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Украинские пограничники получат еще десять вертолетов Airbus

Airbus Н125 ГПСУ

На балансе Госпогранслужбы уже есть 2 вертолета Н125

Госпогранслужба год назад получила два первых вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter, а в 2021 году ожидает поставку еще десяти. Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Отмечается, что новые вертолеты в 4-5 раз более экономичны по сравнению с Ми-8, которые есть на вооружении пограничников. В течение года в ГПСУ эти вертолеты налетали почти 460 часов, хотя в основном их применяли для обучения летного и технического состава. В то же время такие учения нередко сочетались с воздушным мониторингом границы.

В Госпогранслужбе подготовлено 6 специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также 64 механиков для обеспечения надлежащего технического состояния вертолетов. Для Н125 в прошлом году обустроили два ангара в Харьковской, а также по одному в Сумской области и в Киеве. Сейчас ангар готовятся построить в Черниговской области.

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Напомним, не так давно в Тернопольской области чиновники одного из государственных авиапредприятий организовали оборудку, по которой "списали" запчасти к вертолетам суммой на почти 5 млн грн. Как оказалось, должностные лица госпредприятия находились в сговоре с менеджментом коммерческой структуры.

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