Украинские подразделения ПВО впервые будут вести "бой" с американским беспилотником MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper Facebook-страница Генштаба ВСУ

Перехват аппарата состоится на западной границе Украины

Украинская противовоздушная обороны впервые будет перехватывать американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Фейсбук.

Отмечается, что "бой" будет учебным и состоится на западной границе Украины. Сами учения пройдут в сотрудничестве с Военно-воздушными силами США в Европе. При этом целью мероприятия называют обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведение практического занятия по отслеживанию, захват цели на сопровождение и имитации уничтожения беспилотника.

Как сообщил представитель делегации Военно-Воздушных Сил США в Европе Кевин О'Брайен, это окажет поддержку украинским подразделениям ПВО в ходе применения наземных средств зенитных ракетных войск воздушного командования. "Нам очень важно с вами сотрудничать. Ведь двустороннее обучение развивает успехи совместных украинско-американских тренировок сил ПВО на протяжении серии учений Чистое Небо", - сказал О'Брайен.

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Напомним, недавно в Николаевской области на полигоне "Широкий лан" состоялись тактические учения, во время которых использовались ударные беспилотники Bayraktar TB2 и ПТРК Javelin. Тогда БПЛА осуществляли разведку и предоставляли целеуказания на поражение целей противника.