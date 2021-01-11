Украинские моряки отправились в США, чтобы учиться управлять "Айлендами"

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Украинские экипажи трех катеров пройдут 10-недельный курс специальной подготовки

В Соединенные Штаты Америки сегодня, 11 января, прибыли украинские военные моряки, которые будут учиться управлять тремя патрульными катерами класса "Айленд" (Island), которые США передадут Украине. Об этом сообщило посольство Украины в США на странице в Twitter.

Украинские экипажи трех катеров пройдут 10-недельный курс специальной подготовки в городе Балтимор.

"Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны", - добавили в посольстве.

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Ранее сообщалось, что американские патрульные катера класса Island прибудут в Украину в течение первого полугодия 2021 года.