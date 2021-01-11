live
Новости » Общество Читати новину українською

Украинские моряки отправились в США, чтобы учиться управлять "Айлендами"

Фото из открытых источников

Украинские экипажи трех катеров пройдут 10-недельный курс специальной подготовки

В Соединенные Штаты Америки сегодня, 11 января, прибыли украинские военные моряки, которые будут учиться управлять тремя патрульными катерами класса "Айленд" (Island), которые США передадут Украине. Об этом сообщило посольство Украины в США на странице в Twitter.

Украинские экипажи трех катеров пройдут 10-недельный курс специальной подготовки в городе Балтимор.

"Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны", - добавили в посольстве.

Новости по теме: В Одессу прибыло грузовое судно США с двумя катерами типа Island

Ранее сообщалось, что американские патрульные катера класса Island прибудут в Украину в течение первого полугодия 2021 года.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киеве разоблачили деятельность неонацистской террористической группы, которой руководил "Гитлер" "Охота" КГБ на колядников: Служба безопасности открывает советские архивы относительно доносов СБУ блокировала контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза Требовал по 40 тысяч ежемесячно: В Днепропетровской области погорел на взятке полицейский
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Новый бунт в США. Тарифный Майдан. Блокировка соцсетей. Игнорирование локдауна | Детали дня | 11.01.21
Требование - снизить тарифы! Дорогие дороги. Языковые баталии | Ток-шоу
Тарифные протесты. Доходы политиков. Подпольная вакцинация. Реформа Супрун | Ток-шоу
Новые карантинные ограничения. Тарифные протесты. Спасительная вакцина | Ток-шоу
Тарифные протесты. Украинцы возвращаются на заработки в ЕС. Нарушение локдауна | # Новости | 11.01.21