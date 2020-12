Украинские мобильные операторы повысят цены на услуги: Когда и на сколько

Популярные украинские мобильные операторы повысят в 2021 году стоимость тарифных планов Фото из открытых источников

Изменения в тарифных планов вводят Киевстар, Vodafone и Lifecell

В Украине мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell заявили о существенном увеличении цен на пользование некоторыми тарифными планами. Как сообщает РБК-Украина изменения начнут действовать с января 2021 года.

В частности, Киевстар планирует отменить контрактный тариф, который не предусматривает пользование мобильным интернетом, объясняя это узким кругом пользователей такими услугами.

"За эти годы абоненты начали втрое больше использовать мобильный интернет, больше звонить на другие сети и за границу. Поэтому мы предложили актуальные тарифы с большим количеством альтернативных услуг и даже получить 100% скидку на первую абонплату на некоторые тарифы. Минимальная цена контрактных тарифов начинается со 100 грн в месяц", - отметили в компании.

В то же время тариф "Безлим" с 1 января вырастет почти в два раза – с 95 гривен в месяц до 175 гривен. В пакет войдут: неограниченный доступ к интернету (мобильный и проводной), объем исходящих звонков и смс по Украине – до 200 минут и 200 смс.

А для людей старшего возраста компания запустила специальный тариф "Звонки для родителей" без интернета, всего за 60 гривен.

Меняет стоимость своих услуг и мобильный оператор Vodafone. С 28 декабря самый простой тариф Vodafone 4G Smart XS подорожает с 35 гривен до 45 гривен. В пакет входит 1 ГБ интернета, 100 минут по Украине.

Также поднимутся тарифы и в других пакетах. Vodafone Smart S – до 85 гривен (5 ГБ и 200 минут), Vodafone 4G Smart M – до 130 гривен (9 ГБ и 300 минут).

Произойдут изменения и в условиях некоторых тарифных планов и Lifecell. Так, для тарифов: "Лайфхак", "Интернет Жара", "Железная двадцатка", а также "4 Безлимиты 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт" будет изменена стоимость пакетов услуг на 4 недели/30 дней, а для некоторых тарифов также и пакет услуг на один день, рассказали в пресс-службе компании.

С 14 декабря до 28 февраля следующего года абонентам этих тарифных планов будет предоставлено право бесплатно сменить тариф на любой другой из открытых для подключения.

Ранее сообщалось о планы по внедрению 5G в Украине. Кабмин одобрил план мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи на ближайшие 2 года.