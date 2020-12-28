Украинские мигранты смогут бесплатно получить вакцину от COVID-19 в Польше

Фото из открытых источников

Для прививки нужно иметь "карту поляка", временный или постоянный вид на жительство

В Польше украинские мигранты смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса при одном условии. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает "Польское радио".

По его словам, для получения бесплатной вакцины иностранным гражданам достаточно лишь иметь официальные документы, подтверждающие Польшу в качестве места для проживания. Других документов, в том числе и разрешения на работу или документа о прохождении обучения, не нужно.

"Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может сделать прививку. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут получить вакцину бесплатно", - сказал Дворчик.

К слову, вакцинация в Польше началась накануне, 27 декабря. Первая партия насчитывает 10 тысяч доз вакцин. До конца января в страну должны доставить 1,5 миллиона доз вакцины.

Напомним, страны Европейского Союза вчера, 27 декабря, официально начали вакцинировать граждан от коронавирусной болезни COVID-19. В частности, прививки получат жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии и Италии. При этом вакцинация является добровольной и бесплатной. Каждая из стран блока получила по 9750 доз вакцины.