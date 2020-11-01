Украинские Карпаты засыпало снегом. Фото

Карпаты засыпало снегом Фото из открытых источников

Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -6 градусов

В воскресенье, 1 ноября, Украинские Карпаты засыпало снегом, а температура воздуха опустилась до -6 градусов. Об этом сообщает прессслужба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на утро погода на горе Поп Иван Черногорский, которая расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, наблюдалась ясная, без облаков,

"По состоянию на 06:50, 1.11.2020 на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный, 5 - 6 м/с, температура воздуха -6°С", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 06:50, 01.11.2020 на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный, 5 - 6 м/сек., температура воздуха -6°С. Опубликовано Черногорский горный поисково-спасательный пост Суббота, 31 октября 2020 г.

Напомним, 27 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег, а температура воздуха тогда опустилась до 0 градусов.

Также позже украинский горнолыжный курорт Драгобрат, который расположен в Карпатах, замело снегом. За ночь там выпало 5-6 см снега.