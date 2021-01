Украинские фильмы о Донбассе вошли в лонг-лист премии "Оскар-2021"

На "Оскар" номинировали две украинские ленты Фото из открытых источников

Это ленты "Атлантида" и "Земля голубая, будто апельсин"

Сразу два фильма о Донбассе украинского производства попали в список номинантов на получение этой престижной награды в кинематографе "Оскар". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Госкино.

"Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список полнометражных фильмов, допущенных к рассмотрению на 93-й "Оскар": в нем два фильма, созданные при поддержке Госкино", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в категории "Международный полнометражный фильм" номинируется лента Валентина Васяновича "Атлантида/Atlantis". Она будет соревноваться среди картин представителей из 93 стран мира.

При этом добавляется, что в перечне из 238 фильмов представлена также и документальная лента Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин/The Earth Is Blue As an Orange". Она уже получила квалификацию в качестве победителя "Сандэнса" и участника "Берлинале".

Списки из 15 фильмов в каждой категории объявят 9 февраля 2021 года, а уже 15 марта будут названы и сами победители.

Ранее сообщалось, что нынешняя церемония награждения премией "Оскар" состоится 25 апреля вживую. Организаторы заверили, что, несмотря на коронавирусную пандемию, она традиционно пройдет в Dolby Theatre на 3,4 тыс. мест в Лос-Анджелесе (США).