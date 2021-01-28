Украинские депутаты за год использовали количество бумаги, по площади превышающее Ватикан

Высота всех поставленных друг на друга пластиковых стаканов, использованных в ВР за 2020 год будет достигать около 10,55 км.

Аппарат Верховной Рады в 2020 году приобрел 111 000 одноразовых бумажных и пластиковых стаканчиков на 38,50 тыс. гривен, а также использовал 41,4 тонны бумаги на 2,27 млн гривен. Об этом сообщает движение ЧЕСТНО со ссылкой на управление делами Верховной Рады.

Как отмечается, в среднем высота малого одноразового пластикового стаканчика — около 97 мм, а бумажного — примерно 95 мм. Подъем одного пластикового стаканчика составляет около 0,4 см. Итак, высота “колбасы” одноразовых стаканчиков составляет 444 метра.

Расходные материалы Верховной Рады "Честно"

Высота всех поставленных друг на друга пластиковых стаканчиков достигнет около 10,55 км.

Также Управление делами сообщило, что для обеспечения деятельности Верховной Рады в 2020 году использовали 41,4 тонны бумаги. На приобретение бумаги потратили 2,27 млн гривен.

Расходные материалы Верховной Рады "Честно"

Также аппарат ВРУ по запросу движения Честно сообщал, что в 2020 году было напечатано 23 экземпляра текста бюджета на 2021 год с целью обработки в комитетах. Кроме того, в запросе сообщили, что утверждение бюджета относится к вопросам, которые рассматриваются по специальной процедуре.

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