Украинские актеры Цимбалюк и Трегубова снялись в новом клипе "Ленинграда"

Тарас Цимбалюк и Дарья Трегубова Скріншот із відео

PR-менеджер Цимбалюка сообщила, что клип снимался в Киеве

Украинские актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Трегубова стали главными героями в новом музыкальном клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг". Видео было загружено на YouTube 7 декабря.

Тарас Цимбалюк на своей странице в Instagram написал, что очень был рад участвовать в съемках этой работы.

"Группировка "Ленинград" - это всегда огонь. Очень был рад стать частью такого провокационного, актуального, смелого и, главное, профессионального процесса!!!" - отметил актер.

В комментарии к посту Цимбалюка, его представительница подчеркнула, что клип снимался в Киеве, и в нем принимали участие украинские актеры и команда.

В свою очередь, Дарья Трегубова также в Instagram прокомментировала свое участие в новом видео.

"Воу-воу, полегче. Телефон с утра разрывается - и есть от чего. Вышел новый клип группы, которую я слушаю последние лет 20. И я в нем получилась отлично. Ленинград - это всегда скандал, стеб, сарказм и офигенные клипы. Все, как мы любим. Спасибо всем причастным - это был чистый кайф и немного безумия", - рассказала артистка.

В клипе российской группы также снялись украинские актрисы Ольга Голдис и Виктория Варлей.

Видео 18+ (присутствует нецензурная лексика)

Зрители прокомментировали участие украинских артистов в новом видео российской группы так: "Шнуров в списке "Миротворца", танцуйте для них дальше"; "Ой, Тарас, берегитесь, вас ждут комментарии..."; "Тарас Цимбалюк, ну зачем ты снялся в клипе группы Ленинград? Они уже давно продали задницу Кремлю"; "Как Шнур лег под власть, так и закончился. Идея вроде хорошая, но не то чтобы аж захватило. Видеоряд вроде динамичный, но чего-то не хватает. Нет эстетики как в "Иезузе", нет злободневности и трешовости как в "Питере" или "Лакшери". Скучно все это. Не цепляет вообще. А Шнур то закончился".

Добавим, что лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова внесли в базу "Миротворец" после того, как он посещал оккупированный Крым.

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Напомним, ранее украинский продюсер и исполнитель песен Потап записал видео на котором решил ответить на критику относительно намерения записать совместную песню с российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.