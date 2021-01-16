Украинская женская сборная по биатлону вошла в десятку лучших в эстафете на чемпионате мира

Украинки заняли восьмое место на чемпионате мира по биатлону Фото из открытых источников

Украина оказалась на восьмом месте

Сборная Украины заняла восьмое место в женской эстафете в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, Украину представляли Дарья Блашко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

Во время эстафеты спортсменка на стартовом этапе прибыла одиннадцатой. А во время второго круга Джима финишировала пятнадцатой, поскольку получила 2 штрафных круга. Это привело к отставанию от лидера на 2 минуты. Семеренко в свою очередь подняла сборную Украины на десятое место, использовав лишь 1 дополнительный патрон. Биатлонистка Пидгрушная добралась до финиша восьмой.



Победу в соревнованиях одержала женская сборная из Германии. Второе место за белорусскими спортсменками, а третье – в Швеции.

Новости по теме: Украинка Пидгрушная попала в топ-10 на Кубке мира по биатлону

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону на чемпионате мира показала свой лучший результат за сезон. Команда финишировала шестой.