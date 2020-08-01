Украинская разведка назвала главные внешние угрозы для страны

Фото из открытых источников

Среди основных опасностей - вооруженный конфликт, религиозные разногласия и экономические угрозы

Службы внешней разведки Украины назвала главные угрозы для страны, среди которых гибридная война, вооруженный конфликт, агрессивная политика России и попытки Кремля подорвать основы поддержки государства на международном уровне. Об этом сообщает ZN.ua.

Как отмечается, на современном этапе гибридной войны Россия развернула вокруг Украины военную группировку, куда входят две новые армии и армейский корпус. По даным разведки, эти подразделения обретут полную оперативную готовность уже в ближайшее время.

Кроме того, в СВР считают, что Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций. В частности, уровень вооружения новейшими средствами в стратегических ядерных силах РФ достиг 83%, в воздушно-космических силах — 75%, в воздушно-десантных войсках и военно-морских силах превысил 63%, а в сухопутных войсках — 50%. Уровень оснащенности современными средствами управления в войсках составляет 67%.

Также в разведке сообщили, что для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения "Кавказ-2020", где будет отработан сценарий нападения на соседние страны. Еще одним возможным сценарием учений является использование войск для решения вопроса водоснабжения временно оккупированного Крыма.

Кроме этого, в службе внешней разведки сообщили об экономических угрозах для страны. Речь идет о финансовом давлении, энергетическом шантаже, транзитно-транспортной блокаде, вытеснении украинских товаропроизводителей с традиционных рынков сбыта, дискредитации украинских предприятий на международных рынках и инвестиционном проникновении на рынки Украины через подставные структуры.

"У разведки есть данные о том, что в РФ уже подготовлен "реестр" т.н. болевых точек Украины, через которые планируется нанести очень большой ущерб экономике нашей страны", – добавили в издании.

Также отмечается, что Россия активно продвигает идею энергетического эмбарго Украины путем реализации обходных газовых маршрутов, финальным этапом которой должно стать завершение строительства проекта "Северный поток-2" и закрытие маршрутов поставки природного газа из РФ через Украину.

Еще одной угрозой со стороны России является дезинформация. Основным элементом расшатывания изнутри украинского общества является манипулирование протестными настроениями, построенное, в том числе на патриотических чувствах.

Новости по теме: Евросоюз требует от РФ немедленно освободить историка Дмитриева

"В мире распространяется неправдивая информация об украинских наемниках в конфликтных регионах, участии украинцев в массовых волнениях в других государствах. Последний пример такой специальной информационной операции — протесты в Сербии", – уточнили разведчики.

Кроме этого, в службе внешней разведки добавили, что не менее важной угрозой для Украины является обострение разногласий на региональном уровне, а также киберугрозы и терроризм.

Напомним, недавно Российская Федерация пригрозила, что может начать официальные поставки оружия незаконным вооруженным формированиям на Донбассе в случае выделения Сенатом США Украине 300 млн долларов на военную помощь и стратегическую поддержку.