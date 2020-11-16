Украинская компания заявила о завершении испытаний препарата от коронавируса

Фото из открытых источников

Препарат "Биовен" уже включили в протокол лечения пациентов с коронавирусом

Украинская компания "Биофарма" завершила клинические испытания иммуноглобулина "Біовен" на пациентах, у которых диагностировали COVID-19. Об этом сообщил совладелец компании Константин Ефименко в своем Facebook.

"Биофарма "завершила клинические испытания нашего препарата" Биовен " (иммуноглобулин). Клинические исследования начаты в мае, рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечены 9 баз. Исследование завершено в октябре", - говорится в сообщении.

Ефименко добавил, что 13 ноября Министерство здравоохранения включило "Биовен" в протокол лечения COVID-19.

Ранее сообщалось, что украинская фармацевтическая компания "Биофарма" завершила клинические испытания препарата " Биовен" для лечения пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV-2.