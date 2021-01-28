Украинская команда победила в престижном хакатоне от NASA

Украинцы сконструировали космический коннектор для дозаправки спутников с танкера прямо на орбите

NASA Space Apps Challenge NASA

Украинская команда FireWay победила в номинации "Technology" хакатону NASA Space Apps Challenge. Их изобретение оценили как "решение, которое является примером наиболее инновационного использования технологии". Об этом сообщил один из участников команды Роман Малькевич в Facebook.

Как отмечается, команда, в которую входят инженеры, астрофизики и разработчики – Роман Малькевичем, Елена Компаниец, Иван Гришко, Максим Копицько, Дмитрий Иванник и Кирилл Андриец – сконструировала космический коннектор для дозаправки спутников с танкера прямо на орбите. Благодаря такому изобретению продлевается срок службы спутников и экономятся деньги на разработке и запуске заменителей. Украинская команда FireWay победила в номинации "Technology" Facebook/Роман Малькевич

Украинские изобретатели отметили, что средняя стоимость построения спутника связи достигает около 300 миллионов долларов, еще примерно 100 миллионов долларов нужно для его запуска. Такой спутник может работать около 15 лет. Однако, когда топливо полностью использовано, спутник не в состоянии корректировать орбиту, он начинает дрейфовать, теряя связь.

Справка:

NASA Space Apps Challenge - это соревнование, в ходе которого космическое агентство и его партнеры решают проблемы, связанные с текущей работой. Ежегодный международный хакатон NASA впервые был проведен в апреле 2012 году.

Участники соревнования могут использовать открытые научные данные и ресурсы NASA для создания инновационных решений для вызовов, с которыми сталкивается человечество.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX получила от Минобороны США контракт на 150 миллионов долларов для запуска своих спутников.