Украинская армия получила несколько сотен новых огнеметов

Оружие эффективно на расстоянии до одного километра

Испытание огнемета РПВ-16 "Укроборонпром"

Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов досрочно передал Министерству обороны Украины партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрому".

Отмечается, что на прошлой неделе оружие успешно прошло испытания и подтвердило свои характеристики. "В ходе боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективны для прицельного впечатления легкой бронированной техники и противника, который находится в укрытии, на расстоянии до одного километра", – сообщил глава института Владимир Щербань.

Огнемет РПВ-16 "Укроборонпром"

Также специалисты предприятия продемонстрировали украинским военным модернизированную версию огнемета. Предполагается, что оружие будет удобным и эффективным при выполнении боевых задач Сил специальных операций, спецподразделений СБУ и разведывательных подразделений десантно-штурмовых войск.

Справка

РПВ-16 – украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования, разработанный Государственным научно-исследовательским институтом химических продуктов в Шостке Сумской области. Все элементы конструкции и составные части выполнены из отечественного сырья и материалов. На вооружение ВСУ огнемет принят в 2017 году, а серийное производство оружия налажено с 2018 года.

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Ранее сообщалось, что Киевский завод "Маяк" разработал новую модель миномета, которую "Укроборонпром" может поставить на вооружение до конца 2020 или в 2021 году. Сейчас новое оружие проходит последние стадии испытания.