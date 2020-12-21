Украинка одержала победу на тюркском "Евровидении"

Наталья Папазоглу Фото из открытых источников

В этом году конкурс проходил в онлайн-формате

Украинка с гагаузскими корнями Наталья Папазоглу выиграла международный музыкальный конкурс тюркского мира "TURKVISION-2020". Об этом сообщает в Facebook МИД Украины.

Как отмечается, Наталия Папазоглу родом из города Калуш Ивано-Франковской области, она исполнила песню на гагаузском языке "Tikenli yol", название которой переводится как "Тернистый путь".

Папазоглу является автором и исполнительницей собственных песен, также она солистка государственного джазового оркестра, лауреат многих международных конкурсов, была финалисткой шоу "Х-фактор".

Как отмечается, "Turkvision" - это песенный конкурс, в котором могут принять участие как тюркские страны, так и жители других стран, представляющие тюркские национальности.

В первом конкурсе в 2013 году приняли участие представители 24 стран, в том числе из Украины. В 2020 году конкурс прошел в четвертый раз, в нем приняли участие 26 конкурсантов. Из-за пандемии коронавируса конкурс прошел в онлайн-формате. Все участники прислали организаторам видео исполнения своих композиций.

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Напомним, в конце ноября в Варшаве дистанционно состоялся детский песенный конкурс "Евровидение-2020", победу в котором одержала представительница Франции Валентина Тронель.