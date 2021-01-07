Украинец нашел на Хортице трубку XVIII века

Работники парка убеждены, что эта напрямую связана с историей Хортицы

Люлька XVIII веком Фото: Национальный заповедник " Хортица" Люлька XVIII веком Фото: Национальный заповедник " Хортица"

На острове Хортица местный житель нашел люльку, которая датируется XVIII веком. Об этом сообщила пресс-служба Национального заповедника "Хортица".

"Накануне праздников, благодаря Владимиру Сидорину, жителю г. Запорожья, в фонды нашего заповедника был передан поврежденный, но чрезвычайно интересный экспонат - поливочную трубку второй половины 18 в. с частично отбитой чашечкой и следами пребывания в очаге", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что люлька была найдена на острове – в балке Широкой, на пляже на урезе воды.

Работники парка убеждены, что эта напрямую связана с историей Хортицы и демонстрирует быт и привычки местного населения острова во 2-й половине 18 века.

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