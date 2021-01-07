Украинец нашел на Хортице трубку XVIII века
Работники парка убеждены, что эта напрямую связана с историей Хортицы
На острове Хортица местный житель нашел люльку, которая датируется XVIII веком. Об этом сообщила пресс-служба Национального заповедника "Хортица".
"Накануне праздников, благодаря Владимиру Сидорину, жителю г. Запорожья, в фонды нашего заповедника был передан поврежденный, но чрезвычайно интересный экспонат - поливочную трубку второй половины 18 в. с частично отбитой чашечкой и следами пребывания в очаге", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что люлька была найдена на острове – в балке Широкой, на пляже на урезе воды.
Работники парка убеждены, что эта напрямую связана с историей Хортицы и демонстрирует быт и привычки местного населения острова во 2-й половине 18 века.
Напомним, недавно в Помпеях археологи обнаружили украшенный фресками древний уличный магазин, в котором посетителям продавали горячую еду и напитки. Тогда в магазине обнаружили следы продуктов почти 2000-летней давности.