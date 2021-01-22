Украине удалось сбить волну коронавируса, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

По его словам, оценить все результаты локдауна можно будет после окончания жестких ограничений

Благодаря комплексу карантинных действий, Украине удалось сбить волну коронавируса COVID-19. В стране уменьшается количество новых случаев заражения, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге, который транслировал телеканал ZIK.

Глава Минздрава подчеркнул, что и карантин выходного дня, и жесткие ограничения с января дали результат.

"Вы видите, что у нас падает количество людей, которые болеют каждый день. Мы достигли серьезной стабилизации. Мы были в состоянии достичь и достигли - нам удалось сбить на начальной стадии волну распространения коронавируса, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников", - отметил Степанов.

По его словам, оценить результаты локдауна можно будет после окончания жестких ограничений.

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Напомним, по состоянию на утро 22 января в Украине лабораторно подтверждено 1 182 969 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, за последние сутки было выявлено 5348 новых случаев заражения, 163 летальных исхода и 14 239 человек, которые смогли побороть недуг.