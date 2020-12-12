Украине согласовали 8 миллионов бесплатных доз вакцины от коронавирус по программе COVAX, – Ляшко

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Чиновник рассказал, что сейчас ожидается получение необходимого холодильного оборудования

Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19 по программе Всемирной организации здравоохранения COVAX. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко Фейсбук.

Отмечается, что в Украину поступит 8 млн доз вакцины дополнительно к тем, которые запланировано закупить за бюджетные средства. Также будут получены шприцы для инъекций.

По словам Ляшко, в правительстве продолжают работать над скорейшего поступления холодильного оборудования для пунктов прививки, которое может хранить препараты при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Также будут привлечены государственная и частные компании для обеспечения доступа к оборудованию с температурным режимом -60/-80 градусов.

В то же время чиновник добавил, что ни одна вакцина в мире не разрабатывалась так быстро, как вакцина от COVID-19, но теперь необходимо установить новый стандарт доступа и справедливого распределения этих вакцин.

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Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст вторую часть заявки к глобальной инициативе COVAX на получение вакцины от COVID-19 на следующей неделе. По его словам, правительство продолжает вести диалог с Европой для получения вакцины.