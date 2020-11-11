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Украине предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко UA: Украинское радио

На закупку будущей вакцины в бюджете-2021 предусмотрено 1 млрд гривен

Украина вошла в перечень стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Украинскому радио".

По его словам, в мире создан механизм COVAX. В частности, сформирован финансовый фонд, который выкупает большое количество вакцин, чтобы обеспечить вакциной не менее 20% населения в 180 стран мира.

"Украина тоже в этом механизме и попала в список 92 стран, которым будет предложена специальная цена на закупку вакцины", - подчеркнул главный санврач.

Он также добавил, что Украина получит не менее 8 млн доз, если в отношении страны COVAX сработает один раз, и 16 млн доз, если будет двукратное введение механизма.

"Мы просчитали, если будет предложена та цена, которая была предварительно озвучена, - это составляет 1 млрд гривен, что предусмотрено в бюджете на 2021... Мы делаем все возможное, чтобы вакцина была бесплатной для граждан Украины", - добавил Ляшко.

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Напомним, недавно Pfizer опубликовала результаты третьей стадии испытаний вакцины против коронавирус, которые доказали, что препарат помогает предотвратить заражение на 90%. Однако пока страны не могут начать вакцинировать население этим препаратом.

В свою очередь, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреісус назвал вакцину от коронавирус COVID-19 фармацевтической компании Pfizer "очень многообещающей".

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