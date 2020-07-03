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Украина попала в категорию государств с высоким риском вспышки полиомиелита, - Минздрав

Вакцинация от полиомиелита Фото из открытых источников

Риски вспышки полиомиелита оценивали в 41 государстве европейского региона

Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) оценила риск передачи инфекции в Украине как высокий. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Согласно сообщению, Европейская региональная комиссия исследовала риски передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления исходного вакцинного полиовируса (cVDPV) в 41 стране региона. 

Как отмечается, по состоянию за 5 месяцев 2020 года лишь 30% детей первого года жизни, которые требуют обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

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В настоящее время процент охвата прививками от полиомиелита в Украине является недостаточным, чтобы до конца года достичь 95%.

Для сравнения, в 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил чуть более 80%. Также более 80% детей было вакцинировано и в возрастной группе 14 лет.

Следует заметить, что полиомиелит невозможно вылечить, поэтому вакцинация предотвращает эту смертельно-опасную болезни, которая поражает центральную нервную систему и вызывает паралич.

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Напомним, ранее в Центре общественного здоровья дали рекомендации гражданам, которые планируют путешествовать Украиной во время карантина.

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