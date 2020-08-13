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Украине открыли границы 42 страны: Куда можно полететь

Самолет авиакомпании МАУ Фото из открытых источников

В течение недели границы для Украины открыли еще четыре страны

По состоянию на 13 июля граждане Украины с определенными ограничениями или без них могут путешествовать по 42 странам мира. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга

"На прошлой неделе таких стран было 38, за неделю их количество увеличилось на четыре", - отметил Кулеба.

Так, в течение прошлой недели границы для украинцев открыли Армения, Буркина-Фасо, Того и Чад.

Кроме этого, остаются открытыми для въезда такие государства:

  • Болгария,
  • Словения,
  • Мальдивы,
  • ОАЭ,
  • Ирландия,
  • Эквадор,
  • Ямайка,
  • Камбоджа,
  • Коморские острова,
  • Пакистан,
  • Пуэрто-Рико,
  • Турция,
  • Сербия,
  • Албания,
  • Черногория,
  • Хорватия,
  • Беларусь,
  • Великобритания,
  • США,
  • Египет,
  • Мексика,
  • Тунис,
  • Багамские острова.

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Кроме этого, в МИД порекомендовали туристам перед поездкой в другие государства изучить правила пересечения границы, которые действуют в определенной стране. Детальную информацию по каждой стране можно узнать с помощью интерактивной карты украинского министерства.

Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Наживо з МЗС. Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 13 серпня 2020 р.

Напомним, недавно в Министерстве иностранных дел призвали украинцев воздержаться от поездок в Беларусь из-за напряженной ситуации в стране и протестов. 

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