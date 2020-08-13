Украине открыли границы 42 страны: Куда можно полететь
В течение недели границы для Украины открыли еще четыре страны
По состоянию на 13 июля граждане Украины с определенными ограничениями или без них могут путешествовать по 42 странам мира. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.
"На прошлой неделе таких стран было 38, за неделю их количество увеличилось на четыре", - отметил Кулеба.
Так, в течение прошлой недели границы для украинцев открыли Армения, Буркина-Фасо, Того и Чад.
Кроме этого, остаются открытыми для въезда такие государства:
- Болгария,
- Словения,
- Мальдивы,
- ОАЭ,
- Ирландия,
- Эквадор,
- Ямайка,
- Камбоджа,
- Коморские острова,
- Пакистан,
- Пуэрто-Рико,
- Турция,
- Сербия,
- Албания,
- Черногория,
- Хорватия,
- Беларусь,
- Великобритания,
- США,
- Египет,
- Мексика,
- Тунис,
- Багамские острова.
Кроме этого, в МИД порекомендовали туристам перед поездкой в другие государства изучить правила пересечения границы, которые действуют в определенной стране. Детальную информацию по каждой стране можно узнать с помощью интерактивной карты украинского министерства.
Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
Наживо з МЗС. Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 13 серпня 2020 р.
Напомним, недавно в Министерстве иностранных дел призвали украинцев воздержаться от поездок в Беларусь из-за напряженной ситуации в стране и протестов.