Украине открыли границы 42 страны: Куда можно полететь

Самолет авиакомпании МАУ Фото из открытых источников

В течение недели границы для Украины открыли еще четыре страны

По состоянию на 13 июля граждане Украины с определенными ограничениями или без них могут путешествовать по 42 странам мира. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"На прошлой неделе таких стран было 38, за неделю их количество увеличилось на четыре", - отметил Кулеба.

Так, в течение прошлой недели границы для украинцев открыли Армения, Буркина-Фасо, Того и Чад.

Кроме этого, остаются открытыми для въезда такие государства:

Болгария,

Словения,

Мальдивы,

ОАЭ,

Ирландия,

Эквадор,

Ямайка,

Камбоджа,

Коморские острова,

Пакистан,

Пуэрто-Рико,

Турция,

Сербия,

Албания,

Черногория,

Хорватия,

Беларусь,

Великобритания,

США,

Египет,

Мексика,

Тунис,

Багамские острова.

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Кроме этого, в МИД порекомендовали туристам перед поездкой в другие государства изучить правила пересечения границы, которые действуют в определенной стране. Детальную информацию по каждой стране можно узнать с помощью интерактивной карты украинского министерства.

Напомним, недавно в Министерстве иностранных дел призвали украинцев воздержаться от поездок в Беларусь из-за напряженной ситуации в стране и протестов.