Украине 17 марта полностью закроет авиасообщение, - Разумков

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По словам Разумкова, в Украине ситуация намного лучше, чем в других странах

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Украина с 17 марта полностью прекращает авиасообщение. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

"17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограничено. Сухопутное и морское сообщение будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", - сказал он.

По его словам, сейчас очень не простая ситуация в мире с пандемией коронавируса.

"Но давайте будем откровенны, в Украине сейчас ситуация намного лучше чем заграницей. Впрочем мы должны сделать все, чтобы по максимуму обезопасить и Украину, и украинцев от глобальной угрозы, с которой столкнулся мир. Если мы говорим, о превентивные методы, которые были уже задействованы, то сегодня было заседание СНБО из этой ситуации", - сказал Разумков.

Спикер добавил, что СНБО подготовил список превентивных мер, которые будут реализованы в ближайшее время.

"Верховная Рада продолжит работать. Я уверен, что в любом случае на следующей неделе, мы будем наблюдать внеочередное заседание парламента, на котором будут приниматься законопроекты, которые необходимы сегодня для обеспечения работы различных учреждений. Будет задействована вся вертикаль власти", - отметил Разумков.

Ранее сообщалось, что люди, которые въезжают в Украину из стран, где наблюдается вспышка коронавирус, пройдут на границе "определенные процедуры обсервации" в виде экспресс-теста.