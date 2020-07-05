Украинцы в Афинах: Консула Украины допустили к задержанным в аэропорту

Задержанные украинцы в афинском аэропорте Фото: Украинская правда

Компания Wizz Air передала для своих 5 пассажиров бутерброды и воду

К задержанным в аэропорту Афин граждан Украины пустили консула, он передал им вещи первой необходимости, включая еду и воду. Об этом сообщила одна из задержанных пассажирок, Анна Валевская в Facebook.

"Украинский консул только что лично посетил нас. Благодаря ему, у нас теперь есть мыло, одна бутылка с антисептиком, вода, туалетная бумага и матрасы", - написала она около 12:00.

Девушка также сообщает, что компания Wizz Air передала для своих 5 пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал.

"Наших граждан не задержали. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и отвез гражданам. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - сообщил директор департамента Консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, посольство Украины в Греции начало заниматься украинцами после того, как стало известно об инциденте. Завтра в МИД обещают предоставить развернутый комментарий по этому поводу.

"Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой, с точки зрения эпидемиологической ситуации, период планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности/порядок въезда в ту или другую иностранную страну", - резюмировал Погорельцев.

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Напомним, утром стало известно, что в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, через запрет на в’въезд в ЕС гражданам третьих стран.