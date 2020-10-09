Украинцы смогут бесплатно сдавать СOVID-тесты в частных лабораториях

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Кабмин на это выделил 260 млн 889 тыс. гривен

Кабинет Министров выделил 260 млн 889 тысяч гривен лабораторным центрам для противодействия СOVID-19. Об этом на заседании КМУ сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Укринформ".

"Общая сумма средств, которую предлагается направить лабораторным центрам, составляет 260 млн 889 тысяч гривен. Указанные бюджетные средства предлагается выделить путем перераспределения выделенных средств на закупку средств индивидуальной защиты для покрытия потребности учреждений здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, в результате экономии, которая образовалась в результате процесса закупки", - сказал Степанов.

По его словам, сейчас правительству предложено внести изменения в постановления Кабмина, дополнительно выделив лабораторным центрам, которые принадлежат к сфере управления МИНЗДРАВА, бюджетные средства на сумму 100 млн гривен на закупку услуг по проведению лабораторных исследований и тестирование методом ПЦР на коронавирус в учреждениях здравоохранения, независимо от форм собственности. По его словам, поэтому частные лаборатории включают в процесс тестирования именно для того, чтобы это было бесплатно для граждан Украины.

Министр рассказал, что вносятся изменения в постановления Кабмина, которым дополнительно выделяются лабораторным центрам бюджетные средства в сумме 160 млн 898 тысяч на закупку дополнительного лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения лабораторных исследований методом ПЦР.

Он добавил, что все это позволяет увеличивать количество тестирований методом ПЦР.

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