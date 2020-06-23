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Украинцы считают предложения ОПЗЖ по достижению мира на Донбассе самыми конструктивными, - опрос

Социолический опрос 112 Украина

"Оппозиционная платформа - За жизнь" является политической силой с самыми конструктивными решениями по достижению мира на Донбассе. По данным социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", так считают 22,3% респондентов.

Предложения по решению конфликта на востоке страны от партии "Слуга народа" нравятся лишь 19,7% опрошенных. За ними следуют "Европейская солидарность" - 9,6% и ВО "Батькивщина" - 8,1%.

Предложения партии "Голос" оценили всего лишь 1,3% респондентов.

Социологический опрос, проведенный Центром "Социальный мониторинг" проходил с 10 по 19 июня, всего было опрошено 3037 респондентов.

Метод сбора информации осуществлялся путем личного интервью по месту жительства респондента. Стандартное отклонение: 1,1-1,9%.

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