Украинцы с 1 июля могут путешествовать в Турцию без тестирований и самоизоляции

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий Фото из открытых источников

Однако, туристы должны соблюдать необходимые требования безопасности

Граждане Украины с 1 июля могут летать в Турцию без обязательной самоизоляции и тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом 18 июня в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Как отмечается, в четверг украинская сторона провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом. Во время этого турецкая сторона подтвердила, что с 1 июля туристы из Украины смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования. Однако, граждане должны обязательно соблюдать требования безопасности.

Также Владислав Криклий напомнил, что все пассажиры, которые изъявили желание посетить Турцию, должны будут проходить обязательный температурный скрининг. Туристам с повышенной температурой предложат пройти тестирование на COVID-19.

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Напомним, на прошлой неделе Владислав Криклий сообщил, что с 15 июня граждане Украины смогут путешествовать в Соединенные Штаты, Великобританию, Албанию и Турцию без ограничений.