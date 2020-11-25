Украинцы призвали власть забыть о политических амбициях ради покупки вакцины и спасения миллионов жизней

Информатор

Статистика по COVID-19 ежедневно растет угрожающими темпами. Ученые дают неутешительные прогнозы о том, что уже в ближайшее время число тех, кто заболел этим недугом, превысит миллион. То есть по факту – каждый 30-й житель нашей страны будет знаком с этим страшным диагнозом. И неизвестно, какое число людей в Украине являются переносчиками коронавируса.

Простые украинцы, в отличие от нынешней власти, прекрасно понимают: если не предпринять решительных мер уже сейчас - последствия для всей страны будут необратимыми. Они призвали чиновников забыть о распрях, о политике, и либо закупить вакцину у России, которая благодаря действиям председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука готова выделить ее нам вне очереди, либо начать производство вакцины в Украине по российской формуле. Своими мыслями и предложениями они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Надо забыть все политические распри и думать в первую очередь о здоровье людей. В нынешней ситуации - не до амбиций. Надо думать, выживет ли твой собственный народ", - говорит харьковчанин.

Его поддерживает жительница Ужгорода: "Не важно, где произведена вакцина, главное, чтобы она спасала жизни и здоровье людей".

"Не имеет значения, откуда вакцина. Почему-то Медведчук старается для людей, чтобы мы получили вакцину первыми, и Россия говорит, что готова нам ее предоставить, то почему мы отказываемся, я не могу понять?" - недоумевает пенсионер из Запорожья.

Люди задаются вопросом: почему нынешняя власть не хочет закупать вакцину, которая спасла бы миллионы людей?

"Инициатива Медведчука абсолютно правильная. Нужно договариваться – и либо закупать вакцину у России, либо начать ее производство у нас", - недоумевая пожимает плечами житель Никольского.

Ему вторит соотечественница: "Если мы думаем о будущем наших детей, о своем собственном будущем, о том, как дальше будет жить наша страна, то вакцина нам просто необходима".

Такого же мнения придерживается и рабочий из Славянска: "У нас в стране, конечно, было бы дешевле вакцину производить. Поэтому надо вести переговоры и закупить все необходимое, чтобы производить вакцину у нас. Какая разница, откуда она, если это спасет жизни миллионов людей?"

С простыми гражданами солидарны также украинские ученые и деятели искусств. Так, с открытым письмом к председателю политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" уже обратились глава СКМ Александр Потемкин, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко и академик Анатолий Пешко. В нем они призвали председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука договориться с Россией о производстве вакцины в Украине.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в начале октября в рамках визита в Москву встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и обсудил с ним возможность поставки в Украину вакцины от коронавируса.