Украинцы получили возможность по желанию менять отчество с 14 лет: Какие правила
До 16 лет изменить отчество можно только с согласия родителей или опекуна
В Украине вступил в силу закон, который позволяет по желанию измененять отчество в паспорте с 14 лет. Об этом сообщает "112 Украина".
Отмечается, что сменить не только фамилию и имя, а и отчество теперь украинцы в возрасте от 16 лет, в то время как 14- и 15-летние граждане могут изменить отчество по согласию родителей или опекуна.
Чтобы зарегистрировать изменения, необходимо обратиться с заявлением и необходимыми документами в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту регистрации.
При этом для изменения отчества необходимы следующие документы:
- паспорт гражданина Украины (в случае достижения заявителем 16 лет);
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свидетельство о рождении;
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свидетельство о браке (в случае пребывания заявителя в браке);
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свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);
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свидетельство о рождении детей (несовершеннолетних);
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свидетельство об изменении имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;
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фотография 3 на 4;
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квитанция об уплате государственной пошлины и за составление заявления о внесении изменений в акты гражданского состояния.
Также известно, что существуют такие случаи для необходимости разрешения на смену отчества только от одного родителя:
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если один из родителей признан безвестно отсутствующим;
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один из родителей объявлен умершим;
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признано ограниченно дееспособным, недееспособным;
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лишенный родительских прав;
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сведения о нем удалили из актовой записи о рождении;
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если сведения о муже как отце внесены в актовую запись о рождении по заявлению матери.
В случае отказа одного из родителей относительно смены отчества ребенка, этот вопрос будут решать с помощью органа опеки или суда.
В то же время заявителю могут отказать в изменении отчества по следующим причинам:
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заявитель находится под следствием, судом или административным надзором;
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имеет судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;
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имеется официальное обращение правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя;
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представление заявителем ложных сведений о себе.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты детей-сирот и лишенных родительской опеки. Документ позволяет таким людям жить в названных семьях после 18 лет.