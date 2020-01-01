Украинцы получили возможность по желанию менять отчество с 14 лет: Какие правила

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До 16 лет изменить отчество можно только с согласия родителей или опекуна

В Украине вступил в силу закон, который позволяет по желанию измененять отчество в паспорте с 14 лет. Об этом сообщает "112 Украина".

Отмечается, что сменить не только фамилию и имя, а и отчество теперь украинцы в возрасте от 16 лет, в то время как 14- и 15-летние граждане могут изменить отчество по согласию родителей или опекуна.

Чтобы зарегистрировать изменения, необходимо обратиться с заявлением и необходимыми документами в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту регистрации.

При этом для изменения отчества необходимы следующие документы:

паспорт гражданина Украины (в случае достижения заявителем 16 лет);

свидетельство о рождении;

свидетельство о браке (в случае пребывания заявителя в браке);

свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);

свидетельство о рождении детей (несовершеннолетних);

свидетельство об изменении имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;

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квитанция об уплате государственной пошлины и за составление заявления о внесении изменений в акты гражданского состояния.

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Также известно, что существуют такие случаи для необходимости разрешения на смену отчества только от одного родителя:

если один из родителей признан безвестно отсутствующим;

один из родителей объявлен умершим;

признано ограниченно дееспособным, недееспособным;

лишенный родительских прав;

сведения о нем удалили из актовой записи о рождении;

если сведения о муже как отце внесены в актовую запись о рождении по заявлению матери.

В случае отказа одного из родителей относительно смены отчества ребенка, этот вопрос будут решать с помощью органа опеки или суда.

В то же время заявителю могут отказать в изменении отчества по следующим причинам:

заявитель находится под следствием, судом или административным надзором;

имеет судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

имеется официальное обращение правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя;

представление заявителем ложных сведений о себе.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты детей-сирот и лишенных родительской опеки. Документ позволяет таким людям жить в названных семьях после 18 лет.